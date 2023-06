Tabaski 2023: Les tailleurs de Colobane désespérés: « Il n’y a plus de client, nous n’avons aucun espoir » Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 09:49 | | 0 commentaire(s)| Les récentes manifestations violentes qui ont éclaté au Sénégal ont engendré une atmosphère de peur et d'incertitude parmi la population. Cependant, les conséquences ne se limitent pas seulement à la sécurité publique, mais elles se sont également étendues aux secteurs économiques vitaux du pays. À Colobane, l'un des marchés les plus importants du Sénégal, les tailleurs et vendeurs de tissus sont plongés dans le désespoir. La rareté des clients et la diminution de leurs revenus les poussent à demander une subvention de l'État sénégalais pour atténuer la crise qu'ils traversent.



