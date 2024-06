Tabaski 2024 : « Les sénégalais ont démontré le sens du sacrifice à moult occasions », PR Diomaye FAYE Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2024 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Après la prière de la Tabaski 2024 à la grande mosquée de Dakar, le président de la République a de nouveau rendu hommage aux Sénégalais, reconnaissant les immenses sacrifices qu’ils ont consentis, lui permettant ainsi d’accéder à la plus haute fonction de l’État. Lors de cette occasion de fête dédiée au sacrifice et à la soumission, il a exprimé sa gratitude devant la presse. « Les sénégalais ont démontré le sens du sacrifice à moult occasions. Nous demandons pardon et pardonnons à tout ceux qui nous ont offensés et à ceux que nous avons offensé » dit Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.



