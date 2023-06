Tabaski / Bambey : des prix en hausse malgré une bonne disponibilité des denrées de grande consommation

Les denrées de grande consommation, dont l’oignon et la pomme de terre, sont disponibles en quantité dans les marchés de Bambey (centre), a annoncé la cheffe du service départemental du commerce, Marième Fall, déplorant toutefois la hausse des prix.



»A quelques heures de la fête de Tabaski, nous avons constaté que le marché est bien garni en denrées alimentaires de première nécessité » en dépit de la cherté de ces produits, a-t-elle déclaré dans un entretien avec l’APS.



Elle a signalé »une hausse du prix de l’oignon et de la pomme de terre dont le kilogramme est passé de 500 à 700 FCFA ». Une situation liée à « la forte demande des produits en cette période de fête » et au »coût du transport des marchandises. »



« Nous sommes convaincus qu’il n’y aura pas de pénurie dans le département de Bambey d’ici la Tabaski », a-t-elle tenté d’assurer.



Elle a signalé que les agents de son service »effectuent quotidiennement des relevés de stocks ainsi que des visites dans les marchés pour suivre l’évolution de la situation », afin de »parer à toute éventualité.



Abdourahmane Diouf, un commerçant établi dans le centre-ville de Bambey, explique la hausse constatée sur les prix de l’oignon et de la pomme de terre par la forte demande de ces deux denrées en cette période. À cela s’ajoute la non-disponibilité de l’oignon importé.

Aps