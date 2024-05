Tabaski : Ousmane revient sur une improvisation gouvernementale sous Macky Sall

la gestion de la filière Elevage et plus particulièrement de l’événement que constitue la Tabaski a été marquée par l’improvisation sous le magistère du président Macky Sall. C’est du moins ce que soutient le Premier ministre Ousmane Sonko qui intervenait hier à la clôture du Conseil interministériel consacré aux préparatifs de la fête de Tabaski. La rencontre a regroupé au Centre international de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), plusieurs membres du gouvernement, des éleveurs et opérateurs économiques ainsi que des partenaires financiers, renseigne LeTémoin.



”En relisant, hier, le relevé des décisions issues du Conseil interministériel tenu l’année dernière, sur la même problématique, je me suis rendu compte que nous nous livrons au même exercice aujourd’hui : énoncer un chapelet de mesures conjoncturelles pour parer à l’urgence d’une forte demande de nos concitoyens à l’occasion de cet évènement”, a expliqué le Premier ministre.



Selon lui, ”cette pratique ne correspond pas à la doctrine de souveraineté alimentaire”, déclinée dans le programme gouvernemental, lequel ”englobe la question de l’autosuffisance dans le domaine de l’élevage”. ”Cette improvisation gouvernementale, fruit d’une absence de vision politique, est la cause de la situation difficile que vit la plupart des Sénégalais’’, a-t-il indiqué.



Cette improvisation a impacté sur le niveau des prix. Evoquant la cherté des prix des produits d’origine animale, Ousmane Sonko a cité les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), selon lesquelles, ‘’les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023’’. ‘’Le prix du kilogramme de viande de mouton est passé de 2782 à 4338 francs, soit une hausse de 1556 FCFA en valeur absolue et 56% en valeur relative, le prix du kilogramme de viande de bœuf est lui passé de 2319 à 3780, soit une hausse de 1461 FCFA en valeur absolue et 63% en valeur relative’’, a-t-il expliqué.



D'aprés toujours le journal, il a souligné que la Tabaski, est également ”un moment de forte consommation d’aliments de bétail, de produits maraîchers, notamment l’oignon et la pomme de terre”. A en croire Sonko, ces produits ”sont rendus souvent très chers et quelque fois introuvables, du fait d’une production insuffisante, mais surtout d’un manque criard d’infrastructures de stockage et de conservation”, a relevé le Premier ministre.



Selon lui, ‘’cette situation est insupportable du point de vue socioéconomique, inadmissible au vu du potentiel énorme du pays au plan agro-pastoral, et nous interpelle tous’’. ”Elle résume tout simplement une carence manifeste de pilotage politique de nos urgences nationales. Nous allons y remédier au cours des prochains mois et années, en passant en revue les contraintes structurelles à lever pour assurer une hausse importante du cheptel national et son amélioration qualitative en termes de productivité”, a-t-il ajouté.