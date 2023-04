Taïrou Seydi, responsable du mouvement «Maarou» avertit le chef de l’état «Le Président Macky Sall doit revoir son entourage ….»

Pour Taïrou Seydi, par ailleurs, responsable du mouvement «Maarou», «le Président Macky Sall doit revoir son entourage pour atteindre ses objectifs. Certains de ses collaborateurs ne roulent que pour leurs propres intérêts et écartent ceux qui peuvent bien lui être utiles au détriment des populations», a-t-il fait savoir.



«Je le dis et je le répète, au lieu de rester injoignables ou être des ministres "boîte vocale" lorsque les responsables de l’Alliance pour la République tentent de s’approcher d’eux pour avoir de bonnes informations à partager sur les ambitieux chantiers du Président Macky Sall, les ministres et les directeurs généraux doivent quitter la fraîcheur de leurs climatiseurs de bureau et de salon pour descendre sur le terrain, aller à la rencontre des populations, mouiller le maillot, tant au plan institutionnel que politique, afin qu’il y ait une inscription massive sur les listes électorales et le renouvellement des cartes nationales d’identité. Parce qu’ils assument des fonctions à la fois administratives et politiques», ajoute Taïrou Seydi.



Ce dernier souligne que : «Les ministres doivent garder à l’esprit qu’une élection ne se gagne pas durant les derniers jours seulement de campagne électorale, mais elle se prépare sur le long terme avec des réalisations palpables portées par une bonne communication et une présence permanente sur le terrain de la mobilisation, de la massification et de l’animation politique.»