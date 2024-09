Tamba : une jeune femme et son bébé d’un an retrouvées mortes au fond d’un puits

Les corps sans vie de Awa Diallo, une jeune femme de 20 ans et à sa fille (bébé d’un an) ont été retirés du puits du village de Loffé, dans le département de Koumpentoum (région de Tamba). L’horreur a été découverte samedi dernier vers 22h, selon L’Observateur, repris par Seneweb. Suicide, accident ou homicide ? L’enquête ouverte par la gendarmerie, d’après le journal, permettra d’en avoir le cœur net.



La même source informe que les victimes étaient parties de Wendoudoki, situé dans le même département. Elles se sont retrouvés au fond du puits qui fait 70 mètres dans des conditions inconnues, souligne L’Obs. Qui rembobine : «C’est le bruit assourdissant provenant du puits qui alertera les villageois venus s’enquérir de la situation. La femme et sa fillette étaient restées inertes sous les eaux. Les populations n’avaient que leurs yeux pour constater le drame. C’est ainsi qu’ils ont alerté les secours.»



Le journal d’ajouter : «[…] Les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie d’incendie et de secours, en poste à Koumpentoum, assistés des gendarmes de la Brigade territoriale de [la localité], ont finalement repêché les corps sans vie de Awa Diallo et de son bébé qu’ils ont déposés au district sanitaire de Koumpentoum.»





