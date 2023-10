Tambacounda : Des commerçants protestent contre leur déguerpissement du marché central

« Nous sommes en colère contre les responsables de la gare, qui sont venus faire déguerpir, sans aucun papier, sans aucune sommation, des commerçants d’une vingtaine de cantines’’, a dit M. Cissé à la presse.



« Certains de ces commerçants ont des commerces en dur, d’autres en tôles ou en bois’’, a-t-il ajouté. Le délégué des commerçants a décrié le passage en force des responsables de la gare ferroviaire, qui, dit-il, leur ont « notifié verbalement un délai de 10 jours » encore en cours pour quitter cette emprise.



Selon lui, plus de 50 commerçants sont aujourd’hui menacés par cette opération de déguerpissement, initiée par les responsables de la gare ferroviaire dans le cadre des travaux de réhabilitation de cette infrastructure.



« Ces commerçants ont reçu des papiers clairs, avant de s’installer sur cette emprise de la gare ferroviaire où ils ont investi des millions dans leurs commerces. Donc, s’ils doivent être déguerpis, ils ont droit à des mesures d’accompagnement ou des indemnisations car ils emploient des dizaines de jeunes », a-t-il renchéri.



Le responsable des travaux de réhabilitation de la gare ferroviaire, Alassane Wade, a rejeté les accusations des commerçants concernant le déguerpissement.



« Le nombre de commerçants déguerpis occupant des cantines est bien inférieur au chiffre avancé par les commerçants. Ils ont eux-mêmes démoli les cantines concernées avant d’enlever les tas de tôles et de planches de bois en dehors d’un magasin en dur dont le propriétaire a eu le temps de libérer les lieux entièrement avant que nos engins n’entament sa démolition », a-t-il expliqué.



M. Wade a promis d’apporter plus de précisions sur cette affaire, le 26 octobre prochain, lors de la visite à Tambacounda du directeur général des Chemin de fer du Sénégal (CFS).