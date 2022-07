Tambacounda -Dr Salif Samba Diallo, Aar Sénégal : «La santé bat de l’aile, la justice décriée, cherté de la vie et les inondations vont pousser à sanctionner le régime» Docteur Salif Samba Diallo semble très confiant quant à la victoire de sa coalition. Il se dit convaincu que très désappointées, les populations vont au soir du 31 juillet sanctionner le régime en votant massivement pour Aar Sénégal. Enretien avec "Le Quotidien"

Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Juillet 2022 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Des leaders de l’opposition ont appelé les populations à tourner le dos au régime pour manque de considération. Qu’en dites-vous ?



C’est tout à fait normal que l’opposition dont nous sommes partie intégrante, demande aux populations de tout faire pour retirer le pouvoir à ce régime qui a échoué sur plusieurs plans. En effet, les secteurs de l’éducation et de la santé fonctionnent quasiment au ralenti. La justice et la bonne gouvernance sont foulées aux pieds et décriées partout. Quid de la liberté d’expression ?, elle bat de l’aile. Comme si ça ne suffisait pas, la cherté incommensurable de la vie est venue porter le coup de massue. Autant de repères qui poussent les populations à vouloir sanctionner négativement ce régime dans les plus brefs délais.



Aar Sénégal a de bons profils et un programme intéressant. Suffisent-ils pour convaincre les populations ?



En tout cas, beaucoup des Sénégalais ont poussé un ouf de soulagement avec l’avènement de cette coalition car l’espoir renaît. Par conséquent, l’adhésion au programme, couplée au respect et à la considération des personnalités qui dirigent Aar Sénégal permettent d’entrevoir des lendemains meilleurs. Si les populations arrivaient à nous traduire en actes leur confiance, l’on verra une autre manière de gérer l’Assemblée nationale, avec de nouveaux députés mus exclusivement par le développement du pays et des Séné¬galais.



Quels sont vos projets si vous étiez élus ?



Promouvoir une Assemblée de rupture avec des députés qui seront des parlementaires du Peuple et non des serviteurs d’un prince ou d’un régime. En tout cas, à mon niveau, je ferai tout mon possible pour mériter la confiance des populations qui m’auront envoyé à l’Hé¬micycle. Porter haut leurs doléances et me battre pour leur mise en œuvre seront au centre de mes actions.



Cette législature va coïncider avec l’exploitation du pétrole et du gaz. Avez-vous bien sensibilisé les populations pour des choix judicieux ?



Le contrat de législature qu’Aar Sénégal a proposé au Peuple sénégalais a pris en compte la nécessité d’une bonne gestion rigoureuse et transparente des différentes ressources naturelles. Les populations doivent soutenir Aar Sénégal et s’approprier son contrat de législature consigné en quatorze points. C’est pourquoi, le choix de la liste Aar Sénégal sera une chance pour les Sénégalais. Ce qui leur permettra d’avoir un œil sur la gestion du pétrole et du gaz. Car, les personnes investies sont imbues de leur rôle et sauront l’assumer sans sourciller.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook