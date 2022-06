Tambacounda - Lutte contre le paludisme : vers la distribution de plus de 500 mille moustiquaires La région médicale de Tambacounda a procédé, vendredi, au lancement d’une campagne de distribution de 572.723 moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Juin 2022

"Nous voulons qu’elles (moustiquaires) soient utilisées toutes les nuits et toute l’année. Cela nous permettra d’intensifier la disponibilité de la moustiquaire et de compléter le dispositif mis en place", a indiqué le médecin-chef de région, Dr Bayal Cissé.



Il s’exprimait lors du lancement de la campagne de distribution des moustiquaires à longue durée. La cérémonie s’est tenue à Gourel Diadié, un quartier périphérique de la commune en présence des acteurs de la santé.



Le docteur Bayal Cissé a soutenu que malgré les efforts soutenus par l’État, le paludisme continue d’être un des premiers motifs de consultation dans les formations sanitaires de Tambacounda.



En 2021, 133 906 cas de paludisme confirmés dont 14 420 enfants de moins de cinq ans ont été prises en charge avec 63 cas de décès tout âge confondus dont 18 âgés moins de 5 ans, a-t-il dit.



Le médecin-chef de région a relevé que la chimio-prévention saisonnière va bientôt démarrer à Dianké Makha pour les enfants de quatre mois à 10 ans pour renforcer le dispositif de lutte contre le paludisme. Il a ailleurs mis en exergue les résultats de l’aspersion intra-domiciliaire dans les districts de Maka Colibantang et Koumpentoum par les services d’hygiène, accompagnés par les communautés.

