Tambacounda : le budget 2023 du Conseil départemental arrêté à plus de 538 millions de francs

Samedi 28 Janvier 2023

Le Conseil départemental de Tambacounda a voté à l’unanimité samedi son budget pour l’exercice 2023, fixé à 538, 6 millions de francs, en hausse de 11 % par rapport au précédent exercice budgétaire, a constaté l’APS.



Les prévisions des recettes de fonctionnement se chiffrent pour l’année 2023 à 305.614.840F contre 302.000.069F en 2022. Et les prévisions des recettes d’investissement sont de 233.084.414F contre 183.000.000F en 2022 soit une augmentation de 27%. La part de la prévision d’investissement sur le budget total passe de 37% en 2022 à 43% en 2023.



‘’Ce budget est le reflet d’une volonté affirmée des conseillers de se doter d’un instrument efficace d’information et de gestion apte à permettre au Conseil départemental d’assumer convenablement ses missions’’, a laissé entendre le deuxième vice-président de l’institution, Ibra Ndiaye.



Intervenant en marge d’une session consacrée au vote du budget M. Ndiaye a assuré que les actions menées par le président du conseil départemental en termes d’audiences avec les administrés, de démarches effectuées auprès des autorités administratives a permis de convaincre les autorités d’accompagner le nouveau budget.



‘’C’est la première fois que conseil compte des commissions en charge de l’éducation de la santé et l’artisanat et sont dirigées par des cadre de hauts niveau, qui font des propositions et ont contribué à l’élaboration du budget’’, a fait valoir le vice-président du Conseil départemental.



A l’en croire, ‘’les priorités sont axées sur l’éducation, la jeunesse, aujourd’hui le président a mis les moyens nécessaires dans les secteurs clés de la santé de l’éducation ’’, car poursuit-il, ‘’il a augmenté 6% sur l’investissement qui l’a porté à 43%’’.



Aps

