Tambacounda : le nouveau commandant de la zone militaire N⁰ 4 officiellement installé dans ses fonctions

Le colonel Simon Sarr a été officiellement installé, jeudi, dans ses fonctions de commandant de la zone militaire N⁰4, qui couvre les régions de Kédougou (sud-est) et Tambacounda (est) par le Chef d’Etat major des armées (CEMGA) Mbaye Cissé, a constaté l’APS.



‘’Officiers, sous-officiers militaires de la zone N⁰4, par le président de la République, vous reconnaîtrez désormais comme chef, le colonel Simon Sarr, ici présent. Vous lui obéirez de tout ce qu’il vous commandera pour le bien du service, de l’exécution des lois et règlements militaires et le succès des armées du Sénégal’’, a déclaré le général Cissé, en procédant à l’installation du colonel Sarr.



La cérémonie s’est déroulée sur le boulevard Demba Diop de Tambacounda, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières de la région.



La rencontre a été organisée sous la forme d’une prise d’armes suivie d’un défilé militaire ouvert au public.



Le nouveau commandant de la zone militaire N⁰4, Simon Sarr, s’est dit ‘’honoré d’assister à ce grand jour, qui marque une étape importante’’ de sa carrière.



Il a affirmé son engagement et sa détermination à lutter contre les activités d’orpaillage le long de la Falémé et à protéger les différentes ressources naturelles des régions de Tambacounda et de Kédougou.



‘’Je commande une zone qui regroupe deux grandes régions très riches en cultures et en minerais, dont les ressources naturelles sont très convoitées. Il s’agira de participer à sécuriser le fleuve Falémé agressé et pollué par des exploitants clandestins’’ a-t-il lancé.



Le président de la République avait pris un décret interdisant toute activité d’orpaillage le long de la Falémé, sur une distance de 500 mètres, a rappelé le commandant de la zone militaire N⁰4, assurant que ‘’ces consignes seront strictement exécutées afin de préserver le fleuve Falémé’’.



Le colonel Simon Sarr a également indiqué sa volonté d’organiser des opérations sécuritaires conjointes avec les pays frontaliers du Sénégal pour renforcer les relations de bon voisinage et préserver la paix dans les deux régions orientales du pays.



Les circonscriptions administratives de Kédougou et Tambacounda regorgent d’importantes ressources extractives et fluviales, ainsi que d’écosystèmes forestiers et animaliers, dont le Parc national Niokolo Koba.



