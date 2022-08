Taxawu Touba sur la candidature de Sonko: "Nous l'invalidons tant qu'il n'y aura pas de procès, les accusations sont..."

Faisant le bilan des élections législatives à Touba, Taxawu Touba et le MCS, qui ont soutenu la coalition présidentielle revendiquent déjà les 17 000 voix qui représentent la marge de progression de Benno entre les locales et les législatives.



Serigne Mbacké Sylla et Khadim Fall assurent que leur présence a permis de limiter les dégâts non sans tirer le chapeau à leur collaborateur principal Lat Diop. Selon ces deux leaders politiques, les belles réalisations du Président Macky Sall dans la cité religieuse n’ont pas suffi à faire la différence lors des élections à cause de l’inertie politique des responsables locaux de l’Apr.



Abordant la question de la présidentielle de 2024, Serigne Mbacké Sylla invitera les Sénégalais à exiger d’Ousmane Sonko qu’il vide le dossier qui l’oppose à Adji Sarr avant de postuler à un poste de responsabilité aussi important. « Il a juste déclaré sa candidature pour éviter d’aller répondre au juge. Les accusations qui pèsent sur lui sont extrêmement graves. Par conséquent, nous nous opposons à la validation de sa candidature tant qu’il n'y a pas procès. Nous n’acceptons pas que des élections soient organisées avec lui comme candidat, ici à Touba... »