Technologie: Les poupées sexuelles capables de cuisiner seront disponibles d’ici à 2019 Selon les rapports, les entreprises de technologie qui produisent les poupées sexuelles, essaient de passer à un autre niveau dans la production des robots sexuels. En effet, ces industries veulent créer des poupées qui peuvent cuisiner et nettoyer. Selon le porte-parole d’une entreprise, les poupées sexuelles capables de cuisiner et de nettoyer la maison efficacement, pourront être achetées dès l’année prochaine.

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Février 2018 à 18:21 | | 0 commentaire(s)|

Les poupées s3xuelles sont devenues un sujet brûlant, aussi critiquées que louées. Beaucoup pensent qu’elles auront un impact négatif sur la société et la vie sexuelle, car les gens peuvent les choisir au détriment des personnes réelles. L’entreprise RealBotix a réagi aux critiques des internautes sur les réseaux sociaux, sur l’incapacité de ces poupées de nettoyer ou cuisiner, en annonçant que la fabrication de cette autre catégorie de poupées était en cours

«Je suis sorti avec six femmes dans toute ma vie», explique Jan Kunchai, ingénieur chez RealBotix, «et toutes les six m’ont trompé. Quoi qu’il en soit, j’ai pensé que ce serait une bonne idée de créer un robot capable de cuisiner et de nettoyer afin que je ne sois plus trompé, la prochaine étape serait probablement un robot s3xuel capable de se reproduire « .

Bien que fabriquer un robot s3xuel qui puisse cuisiner et nettoyer efficacement semble être une tâche très difficile, les ingénieurs de l’entreprise disent qu’ils peuvent le faire d’ici à 2019.

Messieurs accepterez-vous d’acheter une de ces poupées?



