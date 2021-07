Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Télécommunication: Abdoul Ly, DG ARTP préside le 18ème séminaire du réseau FRATEL Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 18:46 | | 0 commentaire(s)| Abdoul Ly, Directeur général ARTP a eu l’honneur de présider le 18ème séminaire du réseau francophone de la régulation des télécommunications (FRATEL) qui s’est tenu en ligne, les 7 et 8 Juillet 2021. Une année 2021, placée sous le thème de l’accès et du service universels.

L’année 2021 du réseau Fratel est placée sous le thème de l’accès et du service universels. Avant que la réunion annuelle qui se tiendra au second semestre n’aborde la question « Service et accès universels : un commun accessible à tous ? », le webinaire des 7 et 8 juillet a permis aux membres du réseau d’échanger sur : « Service et accès universels : comment les financer, les mettre en œuvre et les contrôler ? ».



Plus de 170 personnes ont participé à ce webinaire, représentant notamment 33 autorités de régulation membres du réseau Fratel, mais aussi des institutions internationales (UIT, Commission européenne, OCDE, UEMOA, AFD, Banque mondiale, BEI), des ministères, des associations de consommateurs, des membres du monde académique et des acteurs du secteur.



Deux tables rondes pour examiner ce thème lors du 18ème séminaire de Fratel, et un point d’étape sur un outil de représentation de la couverture et qualité de service mobiles.



Avec l’ouverture du marché des communications électroniques, mais aussi avec la crise sanitaire, la disponibilité des services reconnus comme essentiels est devenue un enjeu majeur, tout comme leur niveau de qualité et des tarifs abordables. Dans les pays membres de Fratel, des cadres réglementaires ont été adoptés pour désigner les entreprises chargées de remplir une obligation de service ou d’accès universel, fixer le coût lié à cette prestation et, déterminer son potentiel financement en cas de charge excessive pour les opérateurs désignés.



Cette thématique a été déclinée en deux tables rondes. La première était dédiée aux différentes sources de financement possibles du service ou de l’accès universel ainsi que les méthodologies d’établissement des coûts. La deuxième table ronde s’est focalisée sur le processus de désignation des opérateurs en charge du service ou de l’accès universel et des méthodes pour contrôler les obligations qui en découlent.



Le séminaire a aussi été l’occasion de faire le point sur l’avancée des travaux sur l’étude de faisabilité d’un outil ouvert aux membres du réseau sur la représentation de la couverture et qualité de service mobiles.



Accueil Envoyer à un ami Partager