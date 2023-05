Télécoms : Des perturbations du réseau Sonatel en vue ce vendredi

A votre réveil ce vendredi, vous risquez de ne pouvoir appeler correctement ou utiliser vos téléphones pour surfer sur le net si vous êtes sur le réseau de la Sonatel. En clair, les travailleurs de la 1ère société de télécoms du pays réunis en intersyndicale ont décidé de perturber le réseau ce vendredi 12 mai 2023. Plus exactement, ils vont observer une journée de présence négative c’est-à-dire qu’ils seront à leurs postes mais ne vont pas travailler. «Les travailleurs revendiquent un partage juste et équitable des fruits de la croissance de l’entreprise au bénéfice des clients et du personnel», selon Mouhamadou Lamine BADJI, Sg du syndicat des Travailleurs de Sonatel.



D'aprés LeTémoin, ils ont parfaitement raison d’observer ce mouvement ! La Sonatel affiche une santé financière insolente qui ne doit pas seulement bénéficier aux actionnaires, au partenaire Orange France et à l’Etat. En 2023, elle a fait un bénéfice net de 82,7 milliards de frs pour un chiffre d’affaires de 384, 7 milliards de frs. Selon Financial Afrik, le groupe Sonatel à travers ses filiales au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Léone décaissera au profit de ses actionnaires ce 17 mai 2023 au titre de l’exercice 2022 un dividende net global de 150 milliards de frs. Le personnel qui fait le job doit quand même pouvoir goûter aux fruits de ces performances. N’est-ce pas Sékou Dramé ?