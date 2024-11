Temento, une localité de 33 villages sans électricité et services essentiels : La grande désolation de Maguette Sène Une grande consternation, tel est le sentiment partagé par Maguette Sène, tête de liste de la coalition "La Marche des Territoires / Andu Nawlé". En tournée dans des localités de Vélingara, à Temento, une localité de 33 villages, Maguette Sène constate avec regret, un manque cruel d'électricité et de services essentiels qui impacte le quotidien de ces Sénégalais, alors que La Marche des Territoires Andu Nawlé oriente sa vision de développement du Sénégal, à partir de ses territoires. Son message posté sur Facebook.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2024 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Chers compatriotes,



Aujourd'hui, j'ai visité Temento, une localité composée de 33 villages qui souffrent d'un manque cruel d'électricité et de services essentiels.



Avec seulement deux postes de santé et des heures de trajet pour atteindre Vélingara, leur quotidien est un véritable défi. En tant que tête de liste de la coalition "La Marche des Territoires / Andu Nawlé", je m'engage à porter leurs voix à l'Assemblée nationale.



Ensemble, nous allons apporter des solutions durables et améliorer leurs vies.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook