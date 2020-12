Témoignage d’Iran Ndao sur Youssou Ndour: « Sa réussite sans conteste est due à sa détermination, à sa pugnacité… » Une vidéo d’à peine plus d’une minute, mais qui en dit long sur l’estime qu’il porte envers le chanteur de renommée internationale, voilà le témoignage d’Iran Ndao sur Youssou Ndour. Connu pour son style très direct, pour ne pas dire trop, le prêcheur pourtant a partagé ce qu’il témoigne de You et en résumé : « Sa réussite sans conteste est due à sa détermination, à sa nature calme, à sa pugnacité… »

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Décembre 2020 à 14:04

Selon Iran Ndao dans une vidéo partagée, Youssou Ndour n’a jamais été trouvé dans une posture incorrecte . « Il n’a jamais été incorrect », a-t-il insisté et prenant l’assistance à témoin, il leur a demandé de se lâcher sur s’ils savent quelque chose sur cet artiste international.



Quand il fêtait son premier milliard, lui Iran Ndao, était dans la mendicité, rappelant son fameux morceau « Sama Thiély naaw- mon épervier s’est envolé » qui l’avait trouvé en situation précaire.



Selon ce prêcheur connu pour son franc-parler, cette réussite sublime, Youssou notre star internationale la doit à sa détermination, à sa pugnacité.



C’est pourquoi aujourd’hui il a pu bâtir son groupe presse avec son journal (l’Obs), sa radio (RFM) et sa télé (TFM). Voilà le témoignage sincère et inattendu du prêcheur connu pour son style direct, des fois même…



