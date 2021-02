Témoignage de Ouraye thiam sur la femme de Biram Souley diop l

" De Medinatoul Mounawara où je me trouve actuellement pour la Oumrah ,j'ai appris la triste nouvelle et je voudrais faire ce témoignage sur une de mes amies arrêtée depuis quelques jours .



Patricia Ngandoul tu es la personne la plus honnête et la plus courtoise que je connaisse ,et ce depuis 20 ans. ta vie se résume à ta famille( tes enfants) et à ton travail. Tu as toujours voulu vivre dans la plus grande discrétion et le plus grand anonymat , et malheureusement aujourd'hui tu te retrouves malgré toi sous les feux de la rampe, devant les projecteurs et à la une des journaux.



Mais Puisse Allah t'aider à surmonter cette épreuve difficile qui t'es tombée dessus. Je sais que jamais tu n'insulterais qui que ce soit, jamais tu ne manquerais de respect à quelqu'un.



Maintenant Toi, "le lâche, niak diom" insulteur irresponsable caché et anonyme "qui a ses faits, ses audios avec ce numéro vient assumer tes propos afin qu'on libère notre Patricia Ngandoul qui na rien à voir avec ça. C'est lâche, inhumain et irresponsable de laisser une pauvre femme payer des pots qu'elle na pas cassé et d'être arrêtée et trainée comme ca dans la boue. Elle ne s'intéresse pas à la politique, elle n'en fait pas.



Si quelqu'un a utilisé une puce qu'elle aurait fait acheter pour insulter et commettre des actes répréhensibles que cette personne soit recherchée, arrêtée et condamnée mais pas celle qui n'a rien à voir avec tout cela .Puisse Allah t'apporter assistance. C'est une membre active du groupe qui s'est toujours impliquée dans les actions sociales du groupe, elle est toujours prête à porter secours et assistance, aujourd'hui elle en a besoin. Elle a besoin de nous, ne l'abandonnons pas.



C'est lune des nôtres que nous connaissons bien. Le traître qui a fait ses audios doit être retrouvé

afin qu'elle puisse être libérée. "niit kou bakh la ,kou mandou tei joulite".