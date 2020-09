Témoignage poignant de Serigne Mountakha Bassirou envers le Président : Ou quand Macky Sall marque des points en territoire mouride Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le khalife général des Mourides, en cette veille de préparatifs du Grand Magal de Touba, a tenu un fort témoignage envers le Président Macky Sall. Alors que les avis divergent sur la célébration de cet événement en cette période de COVID-19., il a tenu à le remercier publiquement pour ce courage de les accompagner en cette période difficile pour tous. Macky Sall, à coup sûr, marque des points en territoire mouride…

« Le président Macky Sall m’a beaucoup aidé dans ma mission de guide religieux. Mais en réalité cette aide ne fera que lui revenir en retour. Tout ce qu’il décide envers moi, c’est par égard à Serigne Touba. Tout ce que je ne peux manquer de faire, il me vient en assistance, quelles que soient les réactions. Mais qu’il sache qu’agir pour Serigne Touba ne s’accompagne jamais de regret en retour. Dans ce monde comme dans l’autre ».



Tel est le témoignage du Khalife général des mourides à l’égard du président sénégalais Macky Sall.



« C’est pourquoi, moi par ricochet, j’ai pris des mesures, donné des consignes pour le respect des mesures barrières. Et le tout est un bien-être pour les populations », a-t-il ajouté.



Il a salué cette cohésion entre autorités étatiques et guides religieux et prié pour une stabilité du pays. Pour cette pandémie, il rappelle à la foi en DIEU qui est LE SEUL DECIDEUR et qui connait la fin de cette pandémie, mais aussi suivre les traces de Serigne Touba qui s’est toute sa vie durant sacrifié pour Son SEIGNEUR et Son Prophète.

