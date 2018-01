Tensions à l’Ucad, non-paiement des bourses... Le Meel crache du feu sur le régime de Macky Sall Le Meel n’a pas été tendre avec le régime du Président Macky Sall. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de leral.net lundi, ils ont accusé le pouvoir de « tentative d’assassinat », dans le cadre des incidents qui ont eu lieu à l’UCAD et qui ont provoqué un incendie dans une chambre d’étudiantes.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2018 à 22:24

«Comme à l’accoutumée, le moribond régime de Macky Sall a encore usé de la violence délibérée pour mater les étudiants. Le Mouvement des Elèves et Etudiants Libéraux (M.E.E.L) est profondément outré de l’attitude irresponsable des autorités étatiques, qui optent délibérément de faire fi des préoccupations des étudiants pour user des moyens répressifs.



Ainsi, au regard des violentes répressions policières dont les étudiants de l’UCAD font permanemment l’objet ces derniers jours au sein du campus universitaire suite à la réclamation, et à juste raison d’ailleurs, du paiement de leurs bourses, le peuple est encore témoin du degré de mépris exceptionnel que ce régime nourrit à l’endroit de ses concitoyens », peut-on lire.



Dans le communiqué, Victor Sadio Diouf et ses frères libéraux estiment « qu’ il n’est pas plus noble cause pour un étudiant, afin de mieux répondre aux exigences des études de qualité, que d’attendre de l’Etat un minimum exigible et nécessaire à savoir le paiement de sa bourse ».



« La violente répression qui a occasionné des dégâts collatéraux et a failli emporter des vies humaines, est tout simplement incompréhensive, insoutenable, intolérable et condamnable. En choisissant de viser intentionnellement et volontairement, une chambre où des étudiantes étaient présentes, avec du gaz lacrymogène, les policiers ont commis un acte volontaire d’assassinat.



Le MEEL exige que le procureur s’auto-saisisse et ouvre une enquête pour tentative d’assassinat. Les forces de l’ordre (du désordre devrait-on dire) ont franchi une nouvelle fois, le rubicon, en violant une énième fois les dispositions pertinentes des franchises Universitaires.



Ce faisant, nous tenons à alerter l’opinion nationale et internationale par rapport au comportement " je m’en foutiste" caractérisé du gouvernement sur cette question et entendons mener une lutte âpre pour que nos camarades puissent voir leurs droits rétablis », ont-ils accusé.



« A l’heure où les étudiants s’interrogent toujours avec acuité sur le sort réservé au dossier de Bassirou FAYE (étudiant tué un certain mois d’Aout 2014 au campus universitaire), dont les tenants et aboutissants demeurent toujours dans les ténèbres de l’indécision politico-juridique, le ministre de l’Enseignement supérieur Marie Teuw Niane et son président, n’ont rien trouvé de mieux que d’émouvoir tristement le peuple sénégalais. Trop c’est Trop !!! », poursuivent-ils non sans lancer un appel.



« Nous lançons un appel fraternel et agissant , l’ensemble des couches estudiantines de quelque bord que ce soit, pour une matrice d’actions à définir de commun accord afin d’abréger le sort triste réservé aux étudiants et de façon générale, aux Sénégalais.



Nous devons aller dans le sens de réclamer plus de justice et d’attention à l’endroit des étudiants, et, au-delà, réclamer à ce que tout citoyen non détenteur de sa carte d’identité biométrique, puisse en avoir. Le principal enseignement à tirer de cette situation tendue dans le pays où tous les syndicats sont en ordre de bataille, est la crise au sommet de l’Etat et la tension de trésorerie révélées en son temps par le président Abdoulaye WADE. En effet, les caisses de l’Etat ne permettent pas de payer correctement les salaires et autres engagements et nous en voulons pour preuve, la récente ponction des salaires des enseignants », notent Victor Sadio Diouf et les siens.











