Tensions au Sénégal : Les Commerçants Gambiens Appellent à la Libération de Ousmane Sonko pour une Paix Partagée

Mardi 8 Août 2023

Alors que les tensions politiques s'intensifient au Sénégal, les commerçants gambiens traversent la frontière pour exprimer leur voix unie en faveur de la paix et de la sérénité. Dans un geste de solidarité transfrontalière, ces acteurs économiques essentiels appellent à une résolution pacifique des conflits en cours. De plus, ils se joignent à l'appel pour la libération d'Ousmane Sonko, figure politique emblématique, dans l'espoir de rétablir l'harmonie et la stabilité. Leur message résonne comme un appel à l'apaisement et à la collaboration, au-delà des frontières, pour le bien-être collectif de la région.