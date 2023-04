Tensions entre pêcheurs de Kayar et de Mboro/ Soumbédioune: Les acteurs de la pêche interpellent le gouvernement sur la surpêche des bateaux étrangers et la pollution de la mer Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 06:34 | | 0 commentaire(s)| Les vives tensionst entre pêcheurs de Kayar et de Mboro inquiètent plusieurs acteurs du secteur de la pêche. Et, les disputes notées d’ailleurs, sur la pratique de l'activité, conduisant souvent, à des incidents entre pêcheurs sont méconnues à Soumbédioune. Le quai de pêche, dit-on, est un véritable havre de la Teranga. Les saisonniers des autres localités y sont bien reçus. Sur place, les acteurs de la pêche, accrochés par Leral Tv interpellent le gouvernement sur la surpêche que mènent les bateaux étrangers et la pollution de la mer, conduisant à la rareté du poisson.





