Tensions politiques : les non-alignés proposent un dialogue entre le Pouvoir et l’Opposition

Un dialogue entre pouvoir et opposition. C’est ce que propose le pôle des non-alignés dans ce contexte de tension électorale. Il l’a annoncé dans un communiqué parvenu hier à la rédaction. « Le pôle des non-alignés demande au président de la République de prendre les initiatives idoines en vue de la tenue de concertations larges dans les meilleurs délais, pour éviter à notre pays d’aller à des élections dans un climat qui met en danger sa stabilité, et invite les acteurs politiques à accepter de se mettre autour d’une table pour trouver une solution politique à cette crise », demande le pôle des non-alignés au terme de sa réunion du 28 juin dernier, rapporte "L'As".



Par ailleurs, ce pôle composé de près d’une vingtaine de partis et de mouvements politiques dont la Convergence pour la Démocratie et la République/ Fonk Sa Kaddu, le Mouvement républicain du Sénégal, Alliance démocratique (Penco), Parti républicain et démocrate du Sénégal (Prds), promet de se prononcer plus largement sur la situation politique au cours d’un point de presse qu’il va tenir dans les prochains jours.



Très préoccupés par le climat préélectoral, les non-alignés ont décrit le contexte politique que vit le Sénégal, comme « lourd de dangers ». Plus loin, considérant « les œuvres des grandes figures de notre patrimoine religieux, politique et social, emblèmes et ciment de nos vertus religieuses et de nos valeurs républicaines et les responsabilités qui sont les nôtres pour la poursuite de la mission de ceux qui nous ont légué un Sénégal de paix et de stabilité », le pôle des non-alignés a appelé toutes les forces vives de la nation, à prendre conscience que le Sénégal ne peut pas faire l’économie d’une concertation sincère, s’il veut demeurer une référence démocratique.



Par ailleurs, dans ce contexte où le débat sur le report des Législatives se pose avec acuité, le Pôle des non-alignés milite pour une solution consensuelle pour tirer le Sénégal de «l’impasse politique» née de la tension de la période préélectorale des Législatives du 31 juillet 2022. Ainsi, Déthié Faye de CDR/Fonk Sa Kaddu et Cie ont attiré l’attention sur l’urgence pour le Sénégal de se ressaisir, pour l’avènement d’un climat d’apaisement et de sérénité.



Parce que, s’émeuvent-ils, il y a trop de morts, de blessés, de dégâts matériels et d’arrestations. Sous ce rapport, les non-alignés se disent favorables à la restauration d’un processus électoral consensuel, seul gage, selon eux, d’organisation d’élections libres, démocratiques, transparentes et paisibles.