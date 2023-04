«Tentative d’assassinat» : Abdou Karim Fofana parle de manipulation de Ousmane Sonko Le Porte-parole du gouvernement, par ailleurs Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises s’en prend au leader de Pastef/Les patriotes. Abdou Karim Fofana a dénoncé les propos tenus par l’ancien inspecteur des Impôts et des Domaines.

«Ousmane Sonko viole encore une fois le respect dû à nos forces de défense et de sécurité en les accusant de tentative d’assassinat sans en apporter la preuve. Même dans les pires dictatures on empoisonne pas les opposants en direct sur les téléphones et les médias », a-t-il déclaré sur Twitter en soutenant une «manipulation».



En effet, le maire de Ziguinchor a dévoilé, ce mercredi 26 avril, les résultats des analyses «demandées auprès de laboratoires à l’étranger, à la suite de l’agression subie le 16 mars 2023 ».



«Les résultats confirment bien la tentative d’assassinat sur ma personne, perpétrée par des éléments des Forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons très bientôt dans le cadre d’une conférence de presse portant sur ce point et sur bien d’autres », a accusé Ousmane Sonko.



De ce fait, il a annoncé des poursuites judiciaires contre «cette tentative d'assassinat» dont il dit ignorer «encore toutes les conséquences sur notre santé»



