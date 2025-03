Tentative d’attaque contre le groupe Futurs Médias : deux individus interpellés par la sécurité et remis aux gendarmes Rédigé par leral.net le Samedi 29 Mars 2025 à 21:57 | | 0 commentaire(s)|

Hier soir, avant le démarrage de l’émission hebdomadaire Jakarlo, un groupe de personnes s’était rassemblé devant l’entrée principale des locaux du groupe Futurs Médias, dans l’intention de s’en prendre au chroniqueur Badara Gadiaga et aux animateurs de l’émission.



Sans la vigilance des agents de sécurité, l’irréparable aurait pu être commis. Grâce au renforcement des mesures de sûreté, leur tentative d’attaque a été déjouée. Les agents ont maîtrisé deux individus, présumés agresseurs, avant de les remettre à la gendarmerie.



Pour rappel, depuis la dernière édition de Jakarlo la semaine dernière – marquée par des échanges tendus entre le chroniqueur Badara Gadiaga et le député Amadou Bâ (Pastef) –, des appels au boycott de Futurs Médias se sont multipliés, émanant notamment de ministres et de responsables affiliés à ce parti. Badara Gadiaga est depuis la cible de menaces de la part de certains militants se réclamant du Pastef.

Source : https://www.dakaractu.com/Tentative-d-attaque-cont...

