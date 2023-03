Tentatives de déstabilisation du pays: Diène Ndiaye, BBY département Keur Massar prévient les fouteurs de trouble et menace... Diène Ndiaye, membre de l’Alliance pour la République prévient ceux qui cherchent à perturber la quiétude des Sénégalais. Il indique que le département de Keur Massar fera face. Ainsi, il appelle les jeunes à prendre conscience des agissements de cette opposition. Le membre de BBY estime que le Sénégal est sur une bonne dynamique de développement. Et, le Sénégal doit préserver la paix et la stabilité du pays. C’est sur cette dynamique, dit-il, que les investisseurs peuvent venir investir dans le pays. Sur ce, il précise que l’Etat mettra le nécessaire pour défendre le pays.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mars 2023



