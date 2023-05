Tentatives présumées d'exfiltration d'Ousmane Sonko par les FDS : Guy Marius exige l’éclairage du ministre de l'Intérieur En question écrite au Gouvernement, je vous informe que j'ai interpellé le gouvernement de Macky Sall. Objet: tentatives d'exfiltration d'Ousmane Sonko par les forces de défense et de sécurité.



Guy Marius Sagna, Député de la XIVe législature

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2023 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Question écrite au Gouvernement

Objet: tentatives d'exfiltration d'Ousmane Sonko par les forces de défense et de sécurité



Monsieur le ministre, depuis le week-end dernier, il est noté une mobilisation importante d'agents de police pour aller s'emparer du président de PASTEF, M. Ousmane Sonko, dans sa maison de Ziguinchor.



Le mardi 16 mai 2023, des policiers se sont cachés dans une ambulance pour se rapprocher le plus près de la maison de Ousmane Sonko. Monsieur le ministre, avez-vous béni cette irresponsabilité, consistant en l'utilisation d'une ambulance comme cheval de Troie qui expose les agents de santé ?



Le représentant du peuple sénégalais que je suis, souhaite connaître la base légale de la mobilisation par votre ministère, de toute cette armada pour capturer le leader de l'opposition sénégalaise, le président de PASTEF, M. Ousmane Sonko ?



Monsieur le ministre, dans vos tentatives de vous emparer de M. Ousmane Sonko, un policier et deux civils ont déjà trouvé la mort à Ziguinchor.



Jusqu'à quand allez-vous continuer à tenter de capturer M. Ousmane Sonko ?









Guy Marius Sagna

Député de la XIVe législature



