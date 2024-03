Tenue de la présidentielle à date échue, le nouveau ministre de l’intérieur relève quelques détails à régler Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 04:04 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Khadim Mbodj Attendu comme le grand Messie suite à sa nomination à la stratégique station du ministère de l’intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé installé lundi, en remplacement à Sidiki KABA, désormais Premier ministre, s’est appesanti sur la Présidentielle du 24 mars 2024. En effet, lors, de la cérémonie de passation de service, l’ancien Directeur de cabinet du président Macky Sall a fait le point sur la préparation du scrutin du 24 mars prochain. Makhtar CISSE a révélé que «le matériel est déjà acheminé, mais il reste encore quelques détails à régler ici et au niveau des bureaux à l’étranger». Toutefois, selon Makhtar CISSE, il n’y a pas d’inquiétudes à ce niveau. Le remplaçant de Sidiki KABA rappelle que notre pays a une forte tradition d’organisation des élections. L’administration est assez efficace à ce niveau, «et ne ménagera aucun effort pour l’accomplissement de cette mission au profit de la démocratie sénégalaise», rassure-t-il. «Le Sénégal ne s’arrêtera pas parce qu’il y a une élection. Il continuera bien après cette élection. La République saura compter, j’en suis sûr, sur le patriotisme, le professionnalisme et le sens des responsabilités des hommes et des femmes qui composent cette administration», indique-t-il, tout en assurant que la DAF, la DGE et Cie, sont bien rodées.



