TerangaVote: Une Révolution Numérique du Jeune Entrepreneur, Abdoulaye Ba dans le Processus Électoral Sénégalais Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Décembre 2023 à 18:16 | | 0 commentaire(s)| Dans un monde où la technologie numérique transforme chaque aspect de notre vie, le processus électoral au Sénégal s'apprête à franchir un nouveau cap avec le lancement de TerangaVote. Il s'agit d'une plateforme innovante, conçue pour moderniser et dynamiser l'engagement politique des citoyens.





"TerangaVote est née de ma conviction que le digital a un rôle crucial à jouer dans le renforcement de la démocratie. En offrant une plateforme accessible et facile à utiliser, nous espérons encourager une participation plus active et informée dans nos processus électoraux," déclare Abdoulaye BA. "C'est une étape vers une société où chaque voix compte vraiment et peut être entendue."



Les fonctionnalités clés de TerangaVote incluent des profils détaillés des candidats, un système de notation et de commentaires par les utilisateurs, ainsi que des outils permettant de comparer efficacement les différentes propositions politiques. L'objectif est de fournir aux électeurs toutes les informations nécessaires pour faire des choix éclairés.



Abdoulaye poursuit, "Dans le contexte actuel, où l'information est abondante, mais pas toujours fiable, TerangaVote se positionne comme une source fiable et objective pour aider les électeurs à naviguer dans le paysage politique sénégalais."



L'initiative de TerangaVote arrive à un moment opportun, alors que le Sénégal se prépare à prochaines élections. Avec cette plateforme, Abdoulaye BA espère apporter une contribution significative au processus démocratique du pays.



Nous invitons tous les électeurs sénégalais à découvrir TerangaVote et à s'engager dans cette nouvelle ère de participation politique. TerangaVote est plus qu'une plateforme; c'est un pas vers une démocratie plus transparente, accessible et représentative.



Pour plus d'informations et pour commencer à utiliser TerangaVote,



