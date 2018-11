Thérèse Faye chante Macky : « Affaire bi Yowla ! Dou kénène ! Yaw rekk la !! »

Convention d’investiture du PR par les jeunes de BBY

Le 25 novembre 2018



Mesdames et Messieurs,

Ce 25 novembre 2018 figurera à jamais dans les plus belles pages de l’Histoire politique de la jeunesse du Sénégal. Oui ! Aujourd’hui, dans ce mythique quartier de la Médina, le stade Iba Mar DIOP, reçoit, ce jour, la magnifique jeunesse, sûre de sa force, ambitieuse, et certaine d’être l’avenir du Sénégal.



Notre rencontre, à moins de 100 jours de l’élection présidentielle du 24 février 2019, est choisie par la jeunesse de notre Coalition, pour montrer, avec force, son adhésion et son soutien, à la politique du Président Macky SALL.



Chers Camarades,

Depuis le lancement, en 2014, du Plan Sénégal Émergent (PSE), référentiel de la politique économique et sociale de notre pays, des progrès significatifs sont enregistrés dans tous les secteurs.



C’est avec aisance et fierté, que je tiens à vous rappeler, que les jeunes, les femmes et le monde rural, sont au cœur des priorités du Président Macky SALL. Celui-là même qui a initié des Programmes d’envergure, à portée sociale jamais égalée, dans notre Histoire nationale et que nous saluons vivement.



Oui ! La jeunesse a choisi Macky SALL car il a créé la Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des Jeunes et des Femmes (DER), doté d’un fonds initial de 30 milliards, pour soutenir les initiatives d’entreprenariat et d’auto emploi des jeunes et des femmes.



La jeunesse a choisi Macky SALL car il met en œuvre la Couverture Maladie Universelle qui touche près de deux millions quatre cent mille Sénégalais à travers : les Mutuelles de santé ; la Gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans ; le Plan Sésame, pour assurer la prise en charge médicale gratuite des personnes âgées de 60 ans et plus, et la gratuité de la dialyse.



La jeunesse et les femmes ont choisi Macky SALL parce qu’il a mis à la disposition de 300 000 familles vulnérables des Bourses de Sécurité Familiale de 100 000 FCFA/an, pour renforcer leurs moyens d’existence et leurs capacités éducatives et productives.



La jeunesse et les femmes ont choisi Macky SALL parce qu’il a garanti l’accès à l'électricité pour tous, et à un moindre coût : La fréquence est passée de 900 heures en 2012 à 60 Heures en 2016. La baisse des factures est une réalité et le taux d’électrification rurale de 24% en 2012, passera à 60 % à l’horizon 2019, et l’accès sera universel, en 2025.



Oui ! La jeunesse est avec Macky car il a construit l’Arène nationale, Dakar Aréna, l’autoroute ILA Touba, et continue sa série d’inaugurations de multiples réalisations et d’espaces de jeunesse.



Sa vision du Sénégal Emergent, est bien partagée par la communauté internationale. Il a reçu la haute distinction des Nations Unies en tant que Champion de la troisième décennie de l’ONU pour l’industrialisation de l’Afrique.



Ses progrès dans la réalisation d’infrastructures sportives ont fait du Sénégal le pays hôte de la 4ème édition des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ 2022). Quelle gloire pour la jeunesse sénégalaise !



Chers Camarades,

Chers jeunes,

Mesdames et Messieurs,



Le Président Macky SALL a créé les Domaines agricoles communautaires (DAC) pour permettre la création notable d’activités génératrices de revenus et d’emplois décents pour les jeunes et les femmes. Ainsi, ce programme est résolument engagé à atteindre son objectif assigné, à travers la promotion de l’entreprenariat agricole des jeunes avec la création de près de trois cent mille emplois, d’ici 5 ans.



Nous votons Macky, parce qu’il continue de révolutionner le secteur de l’agriculture, à travers la distribution de plus de 1000 tracteurs.



Nous votons Macky, parce que, dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur, il a injecté plus 434 milliards FCFA entre 2012 et 2019, constituant, ainsi plus du double de tout ce qui a été investi dans l’Enseignement supérieur de 1960 à 2012. Pour, je cite : « son engagement en faveur de l’Education et de la formation et les multiples efforts accomplis pour une croissance soutenue du secteur », fin de citation, le Président Macky SALL s’est vu décerné le Prix de « Champion de l’Education » en Afrique, par l’Association pour le développement de l’Education en Afrique (ADEA) lors de sa triennale tenue en mars 2017, à Dakar.



Dans le secteur de l’Education, toujours, le Président Macky Sall a revalorisé l’indemnité de logement allouée à tous les enseignants du pays.

Nous votons Macky parce qu’il a construit 187 kilomètres d’autoroute, entre 2012 et 2018, contre seulement 32 kilomètres réalisés de 1960 à 2012.



L’Actualité est marquée notamment par la réception des premières rames du TER. Ce premier train à traction électrique en Afrique de l’Ouest circulera de Dakar à l’aéroport Blaise Diagne. Il permettra de transporter 115.000 voyageurs par jour. Qui dit mieux ?



Nous votons Macky car, il met en œuvre avec succès, le Programme de modernisation des Cités et Villes Religieuses du Sénégal.



Enfin, nous votons Macky parce que, grâce à tous les programmes menés dans l’ensemble des secteurs de l’économie nationale, notre pays, le Sénégal, fait désormais partie du « top 10 » des pays du continent ayant enregistré des performances remarquables en matière de bonne gouvernance. Des résultats salués par le récent classement du Rapport Mo Ibrahim pour la Bonne Gouvernance en Afrique.



Chers camarades,

Chers jeunes,

Mesdames et Messieurs,

Dans la conception de l’Année Sociale, la Territorialisation des Politiques Publiques est sous-tendue par la mise en œuvre du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC).

A cet effet, je rappelle avec fierté, que de 1948 à 2012 : 158 forages (soit 2 forages par an) ont été construits au Sénégal ; de 2012 à 2016, 137 forages ont été réalisés (soit 34 forages/an).



Les résultats notables du PUDC sont consolidés avec la mise en œuvre rapide du nouveau Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) et du PUMA.

Entre autres mesures sociales, nous saluons la belle décision d’appliquer la mensualisation du paiement des pensions de retraite et de revalorisation des taux de pension de 10 %.

Nous saluons également la décision d’augmenter les bourses pour tous les étudiants du pays, un geste de haute portée sociale.



Monsieur le Président,

Cher Candidat de la CBBY,



La jeunesse de BBY, toujours debout, s’engage à assumer pleinement son rôle dans la vulgarisation des projets et réalisations du Gouvernement.

Vous avez gagné la Présidentielle de 2012, principalement, avec les Jeunes. Vous avez gagné les Législatives en 2012 et les Locales en 2014, avec les Jeunes. Vous avez remporté le Référendum du 20 mars 2016, avec les jeunes. Vous avez gagné les législative de 2018 avec les jeunes.



Cela pour dire, que vous avez gagné, avec éclat, toutes les élections qui se sont tenues au Sénégal, depuis 2012, avec les Jeunes. Ces derniers vous ont élu. Et en analysant la mobilisation, l’engagement et l’enthousiasme des jeunes, je reste convaincue qu’il n’y aura pas de « combat » en 2019, tellement votre réélection est certaine.

Pour une raison bien simple : la jeunesse du Sénégal vous dit : « AFFAIRE BI YOWLA » ! « DOU KENENE ! YAW REKK LA !! »



C’est ainsi et ainsi seulement, que la Jeunesse du Sénégal pourra assumer, pleinement, les termes du contrat politique qui constitue ce lien inamovible avec vous, Macky SALL , leur cher Président !!



Chers camarades,

Chers jeunes,

Mesdames et Messieurs,

Ce combat, comme je l’ai dit tantôt, doit être mené dans la solidarité, mais surtout dans l’unité. A ce titre, je lance un appel à Toutes et à Tous.

Jeunes des villes ! Jeunes des banlieues ! Jeunes du Sénégal ! Jeunes de la diaspora ! Jeunes de Benno Bokk Yakaar ! Face aux menées sordides de nos adversaires experts en « FAKE NEWS », en désinformation et prêts à mettre notre pays à feu et à sang, notre ferme détermination à réélire Macky Sall est un devoir !



Nous ne devons jamais céder à la diversion, et à la pression médiatique de nos adversaires politiques. Non, jamais le doute quant à notre victoire finale, ne doit nous envahir !

Je mesure bien votre ambition de contribuer, avec enthousiasme, aux Chantiers de l’Emergence de notre cher pays.



Alors, nous, Jeunes, réitérons que Macky Sall est notre candidat, Benno Bokk Yakaar est notre coalition, et le PSE est notre vision !



Nous, Jeunes, avons une certitude qui forge et conforte notre détermination : le Président Macky Sall sera réélu, dès midi, le 24 Février 2019 !!

Donc, Camarades Jeunes de Bennoo Bokk Yaakaar :

Ensemble pour une éclatante victoire au 1er tour, en 2019 !

Vive le Président Macky SALL !

Vive la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar !!

Vive la Jeunesse du Sénégal !!!