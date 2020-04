Thiaroye : La gendarmerie a saisi 15 tonnes de tabac d’une valeur de 67 millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Avril 2020 à 17:11

La section de l’environnement de la gendarmerie nationale a fait une importante saisie de tabac. En effet, dans le cadre de ses missions de police judiciaire nécessitant l’emploi de moyens spécialisés, la section environnementale de la gendarmerie a procédé, hier mardi, à la saisie de 15 tonnes de tabac d’une valeur de 67 500 000 francs Cfa à Thiaroye.



Ce, suite à des renseignements faisant état de vente illégale de tabac. Une opération combinée avec la division de la sécurité des consommateurs de la direction du commerce intérieur a permis de mettre la main sur 8 cartons de 150 kg, 46 caisses de 45 kg et plus de 100 sacs de 50 à 80 kg.



8 personnes liées à ce trafic, ont ainsi été convoquées pour les besoins de l’enquête en cours.

