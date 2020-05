Thiaroye: Les frères Gningue placés sous mandat de dépôt

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mai 2020 à 09:15

Placés sous mandat de dépôt, les frères Omar Gning et Abdou Karim Gning vont passer leur première nuit à la citadelle du silence. Ils vont comparaitre devant la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine les 12 et 15 mai 2020. Ils sont poursuivis des faits de rébellion et violation du couvre-feu.



Le 1er mai 2020, les limiers auraient fait une descente musclée dans le domicile des Gning à la recherche de personnes qui auraient pratiqué une activité sportive dans la rue en violation du couvre-feu.



Selon les voisins, les policiers se sont trompés de cible, car les frères Gning sont décrits comme des jeunes sérieux.

