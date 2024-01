Thiaroye sur mer: Un pêcheur tranche la gorge de son collègue et se fait lyncher à mort

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Janvier 2024 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|

Un pêcheur, originaire de Fass Boye et établi à Thiaroye-sur- mer, pour une campagne de pêche, a tranché la gorge de son collègue, nommé Baye Cheikh Diop sur le littoral, hier-jeudi aux environs de 16h .



D'après la source, le présumé meurtrier a été lynché à mort par des jeunes de Thiaroye. Ainsi, le délégué du quartier qui a voulu s'interposer, a été, à son tour, aspergé d'essence et menacé d'être brûlé vif.



Ndèye Fatou Kébé