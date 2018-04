Thierno Alassane Sall, sur la publication du contrat de total, « c’est une diversion pour qu’on …. »

L’ancien ministre de l’Energie, Thierno Alassane Sall s’est par ailleurs prononcé sur la publication du contrat de Total, une affaire qui est à la base de sa démission du gouvernement et son départ de l’Alliance pour la République (Apr). « C’est une diversion pour qu’on perdre du temps à supputer », a-t-il souligné.



« Le plus important, ce n’est pas le contrat de Total lui-même, mais c’est le comparer avec celui de BP. C’est une diversion, la question de l’heure c’est que les Sénégalais savent que pendant des années, ils ont été déçus et que celui qui les a déçus, veut conserver le pouvoir quelle que soit par ailleurs la volonté populaire. C’est la seule question qui vaille qu’on débatte ».







L’As