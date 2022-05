Thierno Birahim FALL : "à l'heure actuelle, aucune relation de travail ne lie Bamba Kassé à la SN-APS"

Le Directeur de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Thierno Birahim FALL, s'est finalement prononcé sur la sortie de Bamba Kassé, journaliste qui s'est plaint le fait que son salaire a été retenu par sa direction.





"Depuis des semaines, Monsieur Bamba Kassé, ancien journaliste à l'Agence de presse sénégalaise (Aps), Secrétaire général du Synpics dont le mandat est arrivé à expiration depuis belle lurette, véhicule par voie de presse une série de fausses informations sur le contentieux l'ayant opposé à son ancien employeur. Pis, Monsieur Kassé se pare du manteau de la victime confrontée à un oppresseur qui aurait bloqué son salaire depuis plusieurs mois" déplore le DG de l'APS.



Face à autant de contre-vérités, la Direction Générale de la SN-APS tient à préciser ce qui suit : "Monsieur Kassé a fait l'objet de sanctions pour fautes lourdes (cumul d'infractions constituées d'entrave au fonctionnement d'un service public, occupation irrégulière de locaux etc.) objet de constats d'huissier, qui ont conduit à son licenciement depuis plusieurs mois. Réagissant à cette mesure, il avait saisi la Justice, mais n'a pas eu gain de cause et à deux fois : en Première Instance et en Appel."



Toujours dans un communiqué envoyé à la rédaction de exclusif.net, le Directeur de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), Thierno Birahim FALL précise aussi "à l'heure actuelle, aucune relation de travail ne lie Monsieur Kassé à la SN-APS qui ne peut ainsi être accusée d'avoir abusivement retenu son salaire."



