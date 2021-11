Thierno Diallo auditionné par la brigade de la cybercriminalité

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Novembre 2021 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

Les autorités judiciaires sont en train de diligenter la plainte de Kilifeu du mouvement Y en a marre contre son ami, Thierno Amadou Diallo. La coordination du mouvement renseigne que Thierno Amadou Diallo a été extrait de sa cellule hier (avant-hier, Ndlr) et entendu par la brigade de cybercriminalité dans le cadre de l’enquête, suite à la plainte de Kilifeu pour collecte et diffusion illicites de données à caractère personnel. Ainsi, souligne L'As, le mouvement Y en a marre engage l’autorité judiciaire à mener un travail sérieux et impartial pour identifier toutes les personnes ayant participé au processus de collecte et de diffusion de ces vidéos.



