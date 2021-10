Thiès: 3 homosexuels dont un célèbre animateur convoqués par la police après des activités contre natures

Au quartier Mbambara, à Thiès, les homosexuels avaient fini d’y ériger leur QG, en organisant plusieurs activités contraires aux bonnes mœurs. Mais après une mobilisation des chefs religieux et de la population, une quinzaine d’homos a été expulsée du quartier.



Mais dernièrement, une de leur activité a été stoppée par la population. Dans ce même immeuble, une quinzaine d’homosexuels ont été chassés par la population. Parmi eux, P. Fall, célèbre animateur d’une émission de mode et d’investissement, qui avait pris en location le rez-de-chaussée d’un immeuble au quartier Mbambara.



Saisies, les autorités judiciaires de Thiès, dont le Préfet, ont ouvert une enquête. Par la suite, l’animateur P. Fall, D. Diouf gérant d’un salon de coiffure et un certain L. qui tressait des dames au niveau desdits lieux, ont été convoqués par la police. Après leur audition, les homosexuels ont quitté les lieux et déménagé vers une destination inconnue.

Actunet

