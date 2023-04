Thiès/30ème édition CORECT : Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng remercie le Président Macky Sall pour les différents projets réalisés au nom de l'Islam Rédigé par leral.net le Mardi 11 Avril 2023 à 20:45 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes apprenants du Saint Coran sont venus en masse participer à la 30ème édition du Concours sous-régional de récital du Coran (CORECT). Le coordonnateur du CORECT, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, a rappelé que tous les participants ont eu droit à un cadeau. Il a saisi l'occasion pour remercier les parrains, les marraines et le Président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pour l'Islam et les foyers religieux du Sénégal. Il a également rappelé au Chef de l'État sa promesse d'initier un concours national sur le Saint Coran. Plusieurs autorités religieuses et administratives ont pris part à ce grand événement. Prenant la parole le maire de ville, le Dr Babacar Diop a magnifié cette initiative personnelle de Cheikh Ahmed Saloum Dieng au nom de l'Islam. "Il est devenu un pilier à cause de ces différentes actions pour la paix et la stabilité", affirme-t-il. Serigne Tacko Mbacké, fils de Serigne Mourtala Mbacké a salué les différentes actions menées par Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng et a prié pour la paix et la stabilité dans le pays...















