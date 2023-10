Thiès: Abdoulaye Dieng, leader du« And Taxawu Sunu Gox Thiès Senegal », préoccupé des maux de la population Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Les préoccupations des populations, dont l'émigration clandestine, la cherté de la vie ( électricité, denrée alimentaire...), le manque d'emploi et d'employabilité entre autres..., préoccupent beaucoup le jeune Abdoulaye Dieng. Avec son mouvement dénommé, « And Taxawu Sunu Gox Thiès Senegal », il sollicite de l'Etat des accompagnements, beaucoup plus de considération à l'endroit des populations pour éradiquer leurs maux.



