Thiès / Autonomisation jeunes et femmes: Zahra Iyane Thiam offre une enveloppe de 30 millions F CFA Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Mai 2022 à 18:47 | | 0 commentaire(s)| Pour concrétiser la vision du Chef de l’ Etat sur l’autonomisation des jeunes et des femmes, le ministre de la Microfinance de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a loué une enveloppe de 30 millions aux membres du réseau régional des femmes mutualistes de la région de Thiès qui sont au nombres de 89 mutuelles dans les départements, chaque réseau recevra 10 millions F CFA. Selon elle, « cette subvention entre dans le cadre de l’opérationnalisation de la loi d’orientation de l’économie solidaire qui sera bientôt lancée à Thiès et Dakar".



