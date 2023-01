Thiès / Candidature d'Idy : "C'est Yankhoba Diattara qui est au cœur de ces manipulations!" (Abdourahmane Watt) Rédigé par leral.net le Lundi 16 Janvier 2023 à 01:03 | | 0 commentaire(s)|

Les jeunes de la coalition BBY sont apparemment prêts à accueillir le Président, Macky Sall à Thiès pour le prochain conseil des ministres décentralisé. Par la même occasion, ces derniers invitent les Thiessois à sortir accueillir le Chef de l'État. Cependant ces jeunes, face à la presse, ont dénoncé les récentes sorties des militants et sympathisants du parti Rewmi qui estiment que leur leader le président Idrissa Seck doit se présenter à la présidentielle de 2024. Selon le porte-parole du jour, Abdourahmane Watt, "le leader Idrissa Seck doit prendre ses responsabilités et appeler les jeunes de Rewmi à la retenue". Ce dernier pointe également un doigt accusateur vers le chargé de la vie politique du parti Rewmi, Yankhoba Diattara. "Nous fustigeons la position de certains jeunes du parti Rewmi qui sont dans la coalition BBY et qui portent la candidature du président, Idrissa Seck à la présidentielle 2024. C'est le ministre Yankhoba Diattara qui est au cœur de ces manipulations. Et, nous sollicitons la responsabilité d'Idrissa Seck par rapport à cette situation. La candidature de la coalition BBY ne se négocie pas dans des conférences de presse de certains jeunes. Ce rôle est réservé aux instances du parti", a-t-il fait remarquer. Il est aussi revenu sur les réalisations du Président Macky Sall depuis qu'il est à la tête de la magistrature suprême. "Ce que le Président de la République a réalisé depuis qu'il est au pouvoir ne doit pas s'arrêter en 2024. Mais, ce sont aux instances du parti d'en parler et de prendre la bonne décision. Ce n'est pas encore l'heure, attendons le moment venu pour en parler", déclare-t-il. Pour lui, l'heure est à la remobilisation pour accueillir le Président Macky Sall lors du Conseil des ministres décentralisé à Thiès...

