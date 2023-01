Thiès, District sanitaire 10e : Les "dérives" du médecin-chef dénoncés Le District sanitaire de Thiès continue d’être le théâtre d’un bras de fer aux conséquences incalculables ente le nouveau médecin-chef et le personnel affilié au Sutsas. Les blouses blanches contestent les mesures prises par Dr Amadou Mbaye Diouf, juste après son arrivée.

Les camarades de Mballo Dia Thiam, à Thiès, qui ont tenu leur 4e sit-in d’affilée, ce mardi 3 janvier 2023, et ce, sans réponse aucune de la part des autorités compétentes, dénoncent le « mutisme de la tutelle ». Selon Masamba Gaye, chargé des revendications de la sous-section Sutsas du centre de santé 10e Dr Bathily de Thiès,



« Le préfet du département et le médecin-chef de région ont tous été saisis, mais il n’y a toujours pas eu de réaction de leur part ». Ce qui, dit-il, demeure « un état de fait d’autant plus déplorable que face à des conséquences incalculables sur les patients, il urge de trouver une solution à cette crise ».

