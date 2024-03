Thiès: Khalifa Sall s'engage de revitaliser le réseau ferroviaire, avec 2 000 kilomètres de corridors

Pour son 5e jour de campagne, Khalifa Sall s'est rendu à Thiès, " un berceau des grands résistants, des leaders religieux et politiques, est bien plus qu'une ville, selon lui ".

" C'est un hub dynamique au potentiel inestimable et un carrefour qui relie les régions du Sénégal. Je prends l’engagement, ici, de revitaliser notre réseau ferroviaire, avec 2000 kilomètres de corridors, pour un transport plus fluide des personnes et des marchandises et à faciliter l’accès aux engrais pour les paysans ", a déclaré le candidat de Khalifa Président.



Cela, avant de lancer un appel aux Thiessois? à se joindre au mouvement victorieux de la coalition Khalifa Président pour qu’ensemble, " nous bâtissons un Sénégal prospère, où chacun trouvera sa place ".