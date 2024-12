Thiès : Le président Bassirou Diomaye Faye dévoile la statue en hommage à Lat Dior Diop

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé ce jeudi matin à Thiès où il a dévoilé la statue en l’honneur du héros national Lat Dior Diop, a constaté l’APS.



L’ensemble des écoles primaires et des établissements de formation professionnelle, ainsi que des collèges et lycées de la ville de Thiès, se sont mobilisés pour accueillir le chef de l’Etat qui séjourne dans la cité du rail pour l’inauguration d’une statue en l’honneur du héros national Lat Dior Diop.



La statue, installée entre la place Agora et l’auditorium de l’avenue Cäen, sera inaugurée d’un moment à l’autre par le chef de l’État.



Une tribune est installée sur la Promenade des Thiessois, qui accueille les officiels.



Le ministre de L’ Intérieur, Jean Baptiste Tine, le directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, et le ministre des Mines, Birame Soulèye Diop, sont déjà sur les lieux.



L’Avenue Cäen menant à la promenade des Thiéssois est jalonnée de drapeaux et de photos du maire de Thiès, Babacar Diop aux côtés de son hôte de marque, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, accrochées aux poteaux électriques.



Aps