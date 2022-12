Thiès: Les cheminots en sit-in, ne veulent pas...dérailler, mais juste dans leurs droits

Les cheminots de la capitale du rail continuent de s’interroger sur leur avenir. Après la rencontre interministérielle tenue à Bamako les 26 et 27 décembre 2020 derniers et la fin de la transition de Dakar Bamako Ferroviaire (DVF), rien n'a évolué du côté des cheminots. Ces derniers, dans l'expectative, ont fait un sit-in pour se faire entendre et revendiquer leurs droits. Avant de les faire...dérailler.

Mounirou MBENGUE