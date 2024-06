Thiès Tournant le dos à Macky D’anciens cadres de Bby décident de faire face aux détracteurs de Amadou Ba Le président du mouvement Awa dit avoir toujours du mal à digérer la défaite de son candidat, Amadou Ba, qui, dit-il, «n’a pas obtenu le soutien de son propre camp».Il s’offusque du «revers et du manque de soutien des responsables deBenno bokk yaakaar (Bby)». Et de considérer : «Dans les normes, cette élection était à notre portée, malheureusement des gens, qui étaient censés nous soutenir, nous ont combattus sans gêne ni retenue. Amadou Ba a subi un «traitement ignoble» de la part de son propre camp. En plus de le combattre ouvertement, des moyens ont été même dégagés pour le faire plonger.» Aussi, sans faire dans la langue de bois, Ousmane Diop indexe le président de la République Macky Sall comme étant le «grand artisan» du revers du candidat de Bby.

Ces cadres politiques et leurs militants se disent déterminés à «faire face aux détracteurs» de leur désormais seul leader qui, remarquent-ils, appelle à «promouvoir la concertation etle dialogue comme principes fondamentaux de gestion des conflits».



Ils alertent leurs anciens camarades, surtout de l’Apr, qui, préviennent-ils, «ont réussi, une première fois, à poignarder Amadou Ba jusqu’à le conduire à la défaite, à la dernière Présidentielle, mais qu’ils sachent qu’ils n’ont plus la possibilité de le combattre, car nous ne permettrons plus à qui que ce soit de tenter de barrer la route à notre leader, nous sommes déterminés, prêts à tout pour faire face aux détracteurs du projet».



Le président du mouvement «Alliance Wallu askan wi», OusmaneDiop, candidat malheureux aux dernières élections municipales à la mairie de ThièsNord, qui a décidé de poursuivre cette nouvelle voie, dans la paix, la concorde, rappelle que «ce combat pour une «Nouvelle Responsabilité», qui vise à transformer l’espace politique en un lieu apaisé, engage chaque Sénégalais, ainsi que les amis et cadres de la Nation, à participer activement à cette ambition commune».



Pour lui, en réalité, le choix de Amadou Ba s’est imposé au Président Macky Sall. «Il n’a jamais voulu de lui, encore moins en faire son héritier, mais c’est la décision de la base qui a été respectée», s’étrangle le responsable politique, qui poursuit : «Macky Sall a tout orchestré pour que son propre candidat perde la Présidentielle. Et ce, par pure méchanceté. Cette défaite a été bien calculée et le plan mis en exécution par le Président Macky Sall lui-même.»



D’après le président de l’Awa, Amadou Ba a été peint sous les traits d’une «personne sournoise qui se joue des Sénégalais, untraitre, uncorrupteur», mais, dit-il, «l’histoire est en train de nous donner raison. L’intention du Président de soutenir notre candidat (Amadou Ba) n’était pas sincère». A ses yeux, «le Président Sall a tout mis en œuvre pour libérer le principal adversaire deAmadouBa de prison. Mieux encore, il a reçu Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye»



Se voulant plus catégorique, Ousmane Diop justifie : «La campagne de notre candidat a été sabotée. Peut-on vraiment croire que la logistique pour sa campagne a été bloquée au port ? Les moyens pour la campagne destinés à la diaspora ne sont sortis qu’à la veille de l’élection. Tant d’autres dysfonctionnements ont été organisés pour faire plonger Amadou Ba.»



Indexant toujours Macky Sall, M. Diop a dévoilé le «plan» du chef de l’Etat. «Il a préféré laisser le pays entre les mains de Bassirou Diomaye, espérant le voir couler, au lieu de Amadou Ba qui aurait certainement fait 10 ans, soit deux mandats. Il a tout calculé minutieusement. Il espère secrètement que Diomaye se plante pour que les Sénégalais regrette son départ, afin qu’il puisse revenir comme une fleur.»



La vérité, selon le leader politique thiessois, est que «la position politique adoptée par Thiès dans le cadre global a eu une influence très négative sur la situation économique locale»

