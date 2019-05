Thiès : Un garçon de 4 ans fait une chute mortelle dans un puits Le populeux quartier de Takhikao à Thiès a vécu un drame l'autre lundi, il y a une semaine, renseigne le "Témoin". Un enfant de 4 ans du nom de Demba qui jouait avec ses amis, a fait une chute mortelle dans un puits non protégé et délabré du quartier. Un drame vécu péniblement par la famille de l'enfant, surtout sa mère.

Mais ce qui été plus pénible pour la famille de la victime, note la même source, c'est qu'aucune autorité (maire de la localité, préfet ou gouverneur ) n'a daigné faire le déplacement pour soulager les parents du défunt.



C'est pourquoi quand, vendredi dernier, le président du mouvement "And Suxxali Sénégal", Habib Niang s'est rendu au chevet de la famille, il a été vivement félicité par tout un quartier qui est sorti spontanément pour saluer sa démarche. Sur les lieux, le président du mouvement "And Suxxali Sénégal" a décidé de concert avec qui de droit, de la fermeture, avec les moyens du bord, des quatre puits non fonctionnels décomptés dans le quartier et qui représentent un danger permanent pour les populations.

