Thiès la station total en face de la NSTS attaquée

Comme pour illustrer ce qui a été dit plus haut par les gérants de stations services qui entrent en grève à partir de ce matin et pour 72 heures, on a appris que la station Total sise à l’entrée de Thiès et en face de l’usine NSTS a été attaquée hier.



D'aprés le récit du journal LeTémoin, c'est aux environs de 19 heures que des jeunes gens encagoulés y ont fait irruption et jeté des cocktails Molotov sur les pompes et dans la boutique de la station avant de prendre la fuite.



Les pompistes trouvés sur place ont actionné rapidement le dispositif d’arrêt d’urgence des pompes avant de s’attaquer aux flammes à l’aide d’un extincteur. Les dégâts provoqués par l’incendie sont mineurs mais la frayeur a été grande puisque les cuves renferment des milliers de litres d’essence !