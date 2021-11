Thilogne: Une jeunesse, deux infrastructures "fossiles", une localité oubliée sur tout

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Les deux infrastructures que compte Thilogne ne sont pas au mieux. il s'agit du stade de football qui ne l'est de nom et du centre socio-culturel. On dirait un village abandonné, tellement la vétusté des lieux interpelle. La jeunesse crie son désarroi face à cette situation et estime que Thilogne mérite un autre traitement d'autant qu'il ne manque pas de talents. Si la culture peine à décoller, plombé par un manque de moyens, le football ne paye pas de mine. Les matchs se jouent à moins de 90 mn à cause du manque de projecteurs dans le "stade".