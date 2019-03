Thione Seck: Wally Seck Gnome Gneup Lay...

Mardi 19 Mars 2019

Profitant de cette cérémonie de Sargal entre Wally et Baba Hamdy, Thione Seck n'a pas manqué de rendre hommage à son fils surtout de l'encourager à persévérer dans l'effort. Pour lui, c'était pas facile pour Wally et, c'est d'avantage plus difficile quand on est le fils de Thione. Selon le lead Vocal du Ram Dann, son fils est le meilleur...